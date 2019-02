PSG : Le coup de sang de Rabiot démenti

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Libre de discuter avec le club de son choix, Adrien Rabiot prend évidemment tout son temps pour écouter ce qu’on peut lui proposer en Europe.

Très courtisé par le FC Barcelone, notamment pendant un chaud mois de janvier, le milieu de terrain voit désormais les clubs se concentrer sur les matchs européens, et mettre un peu de côté les discussions chaudes sur la saison prochaines. Rien de bien étonnant pour l’international français, qui en interne, affiche sa confiance à toute épreuve au sujet de son arrivée prochain au sein du géant espagnol. Néanmoins, la volonté de sa mère et agent de faire jouer la concurrence au maximum agace les dirigeants barcelonais, au point que la discussion soit annoncée comme rompue à l’heure actuelle.

Le quotidien local Sport était même allé plus loin ce jeudi, en affirmant qu’Adrien Rabiot avait confié une partie de ses intérêts à des représentants bien placés en Espagne, afin de s’assurer de bonnes relations avec le Barça. Un geste étonnant sachant le lien entre Adrien Rabiot et sa mère, et qui a démenti par TF1 ce vendredi. Pour Julien Maynard, Véronique Rabiot est toujours la responsable numéro 1 de l’avenir de son fils, et cela n’a pas changé en 2019. Un rappel qui n’empêche pas non plus des actions plus mesurées, comme la sollicitation d’intermédiaires espagnols afin de rester dans les petits papiers du FC Barcelone, histoire de rappeler que ce processus des enchères faisait partie du jeu des négociations, mais n’empêchait pas sa volonté première de tout faire pour rejoindre le club de Lionel Messi.