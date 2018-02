PSG : Le comble, l'architecte de la remontada pour remplacer Emery ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors qu'Unai Emery jouera une grande partie de son avenir au PSG mercredi en Ligue des Champions, Luis Enrique est annoncé du côté de Paris pour la saison prochaine.

En fin de contrat en juin prochain, Unai Emery ne prolongera son aventure au sein du club de la capitale française si et seulement si, il atteint les demi-finales de Ligue des Champions. Mais avant de penser au dernier carré européen, que le PSG n'a pas connu dans les années 2000, l'entraîneur espagnol devra d'abord se défaire du Real Madrid, double vainqueur sortant de la C1. Pas une mince affaire, mais le PSG est capable de tout avec Neymar et Mbappé. Malgré tout cela, l'avenir d'Emery à Paris semble déjà réglé. Et de nombreux noms d'entraîneur circulent pour prendre sa place. Alors qu'Antonio Conte aurait la primeur des dirigeants franciliens, vu qu'il n'est plus en odeur de sainteté à Chelsea, c'est son successeur potentiel chez les Blues qui est désormais annoncé du côté du PSG.

En effet, selon Mundo Deportivo, Antero Henrique aurait sondé Luis Enrique pour l'été prochain. Libre de tout contrat et en pleine année sabbatique, après trois saisons plus ou moins pleines à la tête du FC Barcelone, le coach de la fameuse remontada souhaite retrouver le banc d'un très grand club européen dès la saison prochaine. Et le PSG pourrait donc lui offrir un très joli challenge, même si Luis Enrique se verrait plus en Premier League. Mais rien n'est fait dans ce dossier, et les prochains mois s'annoncent donc tendus sur la table des négociations, surtout qu'un possible jeu de chaises musicales se prépare chez les grands entraîneurs.