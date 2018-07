PSG : Le clan Rabiot s'active, Al-Khelaïfi ne va vraiment pas aimer

Dans : PSG, Mercato.

En ce 3 juillet, Adrien Rabiot aurait pu être en Russie pour se préparer aux quarts de finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain y croyait fermement avant de se faire évincer de la liste de Didier Deschamps, et de bouder ensuite au point de se retirer de celle des réservistes. Une grosse polémique que le joueur pourrait trainer cette saison. Mais en attendant, Adrien Rabiot reprend le chemin de l’entrainement ce mercredi, particulièrement affûté. Mais il y a aussi une actualité extra-sportive forte, car le gaucher entre dans la dernière année de son contrat avec Paris. Nasser Al-Khelaïfi souhaite s’occuper personnellement de sa prolongation, mais les discussions avec la mère et agent du joueur promettent d’être sulfureuses.

Le clan Rabiot réclame un salaire plus que doublé, et donc au niveau de Marco Verratti. Si le PSG est prêt à faire des concessions pour obtenir gain de cause, il devra se montrer convaincant. Car dans le même temps, Véronique Rabiot multiplie les contacts avec les grands clubs étrangers affirme France Football. Elle a contacté le FC Barcelone pour proposer son fils, sans forcément recevoir une réponse très positive, et discute avec des clubs anglais, et notamment Tottenham qui serait prêt à lui proposer un joli contrat. De quoi donner un peu de piment, si cela était nécessaire, à des discussions qui devront toutefois rapidement aboutir si jamais le PSG veut s’éviter une saison compliquée à ce niveau.