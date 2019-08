PSG : Le clan Neymar ne croit plus à un transfert à Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Jusqu'à ce samedi, Neymar et ses proches étaient d'une confiance absolue au sujet d'un transfert du Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le clan Neymar n'envisageant pas un échec des discussions entre les dirigeants des deux clubs. Mais vendredi a marqué un tournant dans les négociations, Paris refusant une nouvelle offre du Barça, tandis que le club catalan en faisait de même avec la contre-proposition du Paris SG. Et si Leonardo n'a pas fermé la porte à un accord d'ici lundi minuit, date de fermeture du mercato, plusieurs feux sont passés au rouge et que les portes se referment pour Neymar Jr.

Et le Mundo Deportivo, qui a toujours été confiant dans ce deal, affirme désormais que Neymar et son entourage ont totalement abdiqué, au moins pour ce mercato estival 2019. « C'est fini », a indiqué le clan Neymar à Roger Torello, journaliste du quotidien barcelonais. Le joueur brésilien, attendu à Miami en début de semaine par la Seleçao, pourrait même quitter l'Europe dès maintenant afin de rejoindre sa sélection pour deux matchs amicaux, conscient qu'il était inutile d'attendre un hypothétique accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Si ce départ vers les Etats-Unis se confirme, alors le dossier le plus bouillant de l'histoire récente du mercato se refermera avec un peu d'avance.