PSG : Le business d'abord, tant pis si Neymar se blesse

Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, Neymar va manquer les quatre prochaines semaines de compétition.

Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui va donc devoir composer sans sa star brésilienne face au FC Bruges en Ligue des Champions ou encore contre l’Olympique de Marseille. Bien évidemment, c’est la colère qui prédomine du côté de Paris, où l’on aurait aimé que Neymar soit préservé pour un match amical sans importance du Brésil face au Nigéria. Mais pour Hervé Penot, le business ne tient pas compte de la santé et du bien-être physique des joueurs. Explications…

« Neymar est obsédé par les stats comme tout le monde et tous les joueurs ! Il adore ce maillot du Brésil, ça le fait vibrer. Mais on ne va pas lui dire qu’il n’a pas le droit d’aller à Singapour ou aux États-Unis… Lui il adore ça, ça le fait vibrer ! (…) Je me suis renseigné auprès d’un des organisateurs des matches amicaux, on demande sur des contrats que les meilleurs soient là ! » a confié le journaliste de L’Equipe, pour qui il est évident que des contrats existent entre les fédérations pour que telle ou telle star soit présente lors des rencontres internationales. C’est peut-être de ce genre de contrat dont Neymar a été « victime », ce qui a engendré une blessure bête…