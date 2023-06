PSG ‍: Le boss de Naples attend la grande décision du Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Récemment couronné d'un titre de champion d'Italie, le troisième de son histoire, Naples s'est séparé de Luciano Spalletti. Le club italien étudie les possibilités pour trouver un nouvel entraîneur. Galtier est dans les petits papiers d'Aurelio de Laurentiis, qui attend sagement que le PSG se sépare de lui.

La saison 2022/2023 est presque officiellement terminée et la valse des entraîneurs va bientôt commencer. Luciano Spalletti, vainqueur de la Serie A avec Naples ne va pas poursuivre l'aventure avec les Partenopei. De son côté, Christophe Galtier s'apprête à diriger son probable dernier match avec le PSG contre Clermont. Le club de la capitale recherche un nouvel entraîneur et a déjà des contacts avancés avec Luis Enrique. Une situation qui n'échappe pas à Naples. Malgré des résultats décevants avec Paris cette saison, selon les informations d'Il Mattino, le technicien français a tapé dans l'œil du président napolitain Aurelio de Laurentiis. Galtier est présenté comme un candidat sérieux pour devenir le futur coach de Naples.

Galtier dans la mêlée pour reprendre Naples

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Outre Galtier, Naples suit également d'autres entraîneurs. Notamment Sérgio Conceição. L'entraîneur du FC Porto est très apprécié par la direction italienne mais De Laurentiis ne souhaite pas lâcher les 16 millions d'euros pour payer la fin de son contrat à Porto et s'offrir ses services. Surtout que les Dragons cherchent à le prolonger. Fabio Cannavaro et Julian Nagelsmann sont également des prétendants pour reprendre la séduisante équipe de Naples qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine ainsi que la Supercoupe d'Italie face à l'Inter Milan. Si Christophe Galtier est une réelle piste, la plus concrète reste celle de Vincenzo Italiano. Le technicien italien réalise une très bonne saison avec la Fiorentina, avec qui il a atteint la finale de la Coupe d'Italie et de l'Europa Conference League. Naples souhaite attendre le dénouement de cette finale européenne avant d'approcher Vincenzo Italiano. Galtier a trouvé un point de chute mais va devoir se démarquer face à cette rude concurrence.