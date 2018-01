PSG : Le Bétis sort deux arguments pour Lucas, aucun pour le PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A la recherche d’un point de chute pour continuer sa carrière loin d’une équipe de Paris où il n’a plus sa place, Lucas Moura se dirige vers l’Angleterre et plus précisément vers Tottenham, qui négocie avec le club francilien. Toutefois, l’affaire est loin d’être faite puisque les Spurs n’entendent pas finaliser un transfert sec qui satisferait les dirigeants parisiens. Tout est donc encore jouable pendant cette dernière ligne droite, et c’est ce qui donne espoir au Bétis Séville.

Selon AS, le club andalou cherche toujours à convaincre le Brésilien de venir sur les bords du Guadalquivir. Pour cela, deux arguments : le fait que Lucas apprécie le jeu rapide et technique du championnat espagnol, ce qu’il a encore rappelé récemment. Et l’assurance d’avoir du temps de jeu, le Bétis cherchant des joueurs offensifs et étant prêt à faire place nette à l’ancien de Sao Paulo. Des points forts qui ne laissent pas le Brésilien insensible, même si en ce qui concerne le PSG, l’affaire est beaucoup moins reluisante. La formation sévillane souhaite toujours proposer un prêt avec une option d’achat non obligatoire, ce qui n’a vraiment pas le don de faire rêver Antero Henrique, désireux de se défaire de Lucas définitivement en janvier.