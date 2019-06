PSG : Le Barça n'est pas pressé, Neymar finira par signer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de signer son grand retour à Barcelone cet été au mercato, Neymar a trouvé un accord de principe avec le club catalan.

C’est tout du moins ce que Sport affirmait ce mardi matin, expliquant que le Brésilien était prêt à renoncer à plus de 10 ME par an en quittant Paris pour Barcelone. Mais à en croire les informations de Marca, il est tout-à-fait inexact d’affirmer qu’un accord est intervenu entre Neymar et la direction barcelonaise. Citant des sources internes au Barça, le média espagnol affirme en effet qu’il n’y a pour l’heure aucun accord, malgré des discussions très avancées.

Par ailleurs, il est précisé que le transfert de Neymar au FC Barcelone, s’il venait à se concrétiser, ne devrait pas intervenir avant le mois d’août. Car en parallèle, le champion d’Espagne souhaite également attirer Antoine Griezmann. Et pour recruter le champion du monde français en plus de Neymar, il va falloir trouver des liquidités… donc vendre massivement. Tout cela ne se fera pas en cinq minutes et dans les bureaux blaugranas, on considère déjà le dossier Neymar comme le « feuilleton du mercato international ». Autrement dit, le Barça n’est pas pressé. Cela étant, il rêve bel et bien de Neymar, quitte à tout ce que cela ne se concrétise qu'au mois d'août.