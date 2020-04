PSG : Le Barça n’a pas le choix, c’est Neymar ou l’erreur de casting

Dans : PSG.

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone a coché les noms de Neymar et de Lautaro Martinez. Mais pour Rivaldo, une seule de ces cibles en vaut vraiment la peine.

Malgré ses exploits passés aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez, Neymar ne fait pas l’unanimité au FC Barcelone. Certains dirigeants ont encore du mal à oublier son départ au Paris Saint-Germain vécu comme une trahison. Au-delà de l’aspect financier, cette divergence d’opinion explique en partie l’hésitation entre le Brésilien et l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Alors lequel choisir ? Pour Rivaldo, il n’y a pas photo entre les deux.

« Même si le jeune Argentin est un bon joueur, je pense que seul Neymar est certain de prétendre à une place de titulaire aux côtés de Messi, a commenté l’ancien Blaugrana sur le site de Betfair. Si l'on regarde ces dernières années, on a vu beaucoup de joueurs chers qui n'ont pas réussi à jouer avec Messi, et qui n'ont pas répondu aux attentes. Mais Neymar, comme Luis Suarez, fait partie de ces rares joueurs qui ne ressentent pas la pression sur le terrain, qui jouent toujours avec de la personnalité. »

Neymar, la valeur sûre

« Il n'a jamais peur, ce serait un bon choix. Alors que Martinez est un jeune attaquant talentueux qui, peut-être dans deux ou trois ans, pourrait devenir une bonne recrue, a envisagé le compatriote du Parisien. Pour le moment, le club devrait privilégier Neymar. (...) C'est un joueur différent qui pourrait représenter une bonne aide pour Messi et ses coéquipiers dans la course à la Ligue des Champions. » Il est vrai qu’après Neymar, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann n’ont jamais fait oublier la « MSN ».