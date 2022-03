PSG : Le Barça étudie une offre pour retrouver Messi

Dans : PSG.

Un an après son départ au Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait retrouver le FC Barcelone en tant qu’adversaire l’été prochain. Les deux clubs ont reçu la même invitation pour un ou deux matchs amicaux en Australie. Peut-être l’occasion pour l’Argentin d’affronter les Blaugrana pour la première fois de sa carrière.

Déjà des retrouvailles entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? C’est possible grâce à la proposition reçue par le club catalan. Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, l’offre n’a rien à voir avec le marché des transferts. Selon le quotidien Sport, le Barça étudie simplement une invitation pour disputer un ou deux matchs de préparation en Australie l’été prochain. Les détails de cet événement ne sont pas encore connus.

Mais l’équipe entraînée par Xavi connaît déjà deux potentiels adversaires puisque le Paris Saint-Germain et Manchester United auraient reçu la même invitation. Le Barça aurait donc l’opportunité de croiser à nouveau la route de Cristiano Ronaldo, du moins si le Portugais décide de rester chez les Red Devils. Mais surtout, on pourrait assister à une rencontre opposant Lionel Messi à son club de coeur. A noter que le septuple Ballon d’Or n’a jamais affronté le FC Barcelone depuis le début de sa carrière.

Lionel Messi et le Barça, une longue histoire

Autant dire que ce possible match amical serait particulier pour l’attaquant argentin, à supposer que ces deux clubs devenus ennemis acceptent de se rencontrer. Rien n’est moins sûr compte tenu des tensions apparues ces dernières années, notamment à cause du cas Lionel Messi justement. Sans surprise, le Barça et ses supporters ont encore du mal à digérer le départ de leur joueur emblématique au Paris Saint-Germain. Et l’on ne parle même pas du transfert de Neymar, arraché à l’été 2017 via sa clause libératoire à 222 millions d’euros. Difficile d’imaginer un rendez-vous « amical » entre ces deux équipes dans ce contexte.