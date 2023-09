PSG ‍: Le Barça écoeuré par Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est l'heure des règlements de compte après la fin du mercato, et le FC Barcelone a dégoupillé sur l'attitude d'Ousmane Dembélé, son manque de sérieux et son appât du gain pour rejoindre le PSG.

Deuxième recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone, Ousmane Dembélé aura, comme Coutinho ou Griezmann, énormément déçu. L’ailier français a bien évidemment marqué quelques buts somptueux et effectué des crochets dévastateurs qui ont régalé les « highlights » sur Youtube, mais dans les grands matchs, dans la régularité, et dans le comportement, l’ancien rennais a été loin d’être exemplaire. Ses premières saisons où il est parti en vrille sur la ponctualité et le sérieux ont beaucoup pesé, même s’il a toujours été protégé par ses dirigeants et ses entraineurs malgré les blessures et la forme incertaine. Mais cet été, il a activé sans sourciller la clause libératoire qu’avait obtenu son agent, et est parti pour le PSG, ne laissant que 25 ME dans les caisses du club blaugrana, le reste allant directement dans la poche de son agent. Une grosse déception pour le club catalan, dont l’un des dirigeants s’est totalement lâché sur ce qu’il pensait d’Ousmane Dembélé. Conseiller de Joan Laporta, Enric Masip a pris la parole dans Sport, le journal catalan qui suit de près le FC Barcelone.

Et c’est sans aucune pitié pour le Français qu’il s’est livré, critiquant notamment sa faible implication. « Tout me monde est forcément déçu par son départ. J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si vous avez les deux, c’est parfait. Dembélé a déjà prouvé son manque d’engagement en refusant de prolonger. Je préfère un joueur qui donnera tout, plutôt qu’un joueur supérieur, mais qui fait des promesses et va rejoindre une autre équipe deux jours plus tard. C’est très facile d’embrasser l’écusson quand on marque un but, ou de vendre du rêve sur les réseaux sociaux. Si on est vraiment engagé pour un club comme il le disait, on ne change pas d’avis le lendemain pour rejoindre un club simplement parce qu’il offre plus d’argent. Je préfère quelqu’un qui donne tout à l’entrainement, un jeune du club ou un Raphinha qui est toujours à fond », a balancé le dirigeant barcelonais, qui démontre que le club catalan enrage d’avoir perdu Ousmane Dembélé de la sorte et en profite donc pour régler ses comptes.