PSG : Le Barça casse sa tirelire, il veut se payer Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Deux ans après avoir vendu Neymar pour 222 ME au Paris Saint-Germain, le club catalan a rapidement dilapidé cette petite fortune avec de nombreux gros achats pas toujours rentabilisés pour le moment.

Résultat, en marge de l’achat d’Antoine Griezmann pour 120 ME, l’enveloppe pour les transferts demeure solide, mais insuffisante pour s’offrir les services du Brésilien si son retour venait à se concrétiser. C’est une préoccupation sérieuse pour le club catalan, puisque L’Equipe affirme, qu’en dehors des discussions avec le clan Neymar pour le déroulement des opérations, le champion d’Espagne travaille d’arrache-pied pour trouver un montage financier susceptible à la fois de ne pas ruiner le club, et de plaire au PSG.

L’intégration d’un ou deux joueurs est étudiée, même si tout le monde sait que le Paris Saint-Germain n’y est pas favorable puisque cela ferait baisser l'addition et le prestige du transfert. Mais le FC Barcelone ne manque ni de ressources, ni d’idées, et possède de nombreuses solutions à étudier. A l’image d’un prêt bancaire, de la fin des démêlées judiciaires avec la star brésilienne, de revenus d’images ou de marketing négociés favorablement, ou d’une demande d’effort sur salaire qui pourrait permettre de rentabiliser plus rapidement ce transfert qui est en tout cas à l’étude dans les bureaux du Barça.