PSG : Le 4-0 contre l'OM, Tuchel refait le match

Parmi les bons souvenirs des supporters du Paris Saint-Germain cette première moitié de saison, la gifle mise à l'OM au Parc des Princes est forcément en haut de la pile.

Et en ce jour de Noël, Thomas Tuchel a reconnu que cette victoire (4-0) face à l'Olympique de Marseille avait été un moment très spécial qu'il avait apprécié, même si l'entraîneur allemand du club de la capitale ne cache pas que le trou d'air de la seconde période l'avait quand même agacé. Pour Tuchel, cette soirée a été assez étrange, mais finalement tout est bien qui finit pour le PSG face à un rival qui l'est un peu redevenu cette saison, même si le Paris SG est toujours au-dessus de l'OM depuis bien longtemps.

4-0 pour le PSG, Tuchel chipote

Et le technicien allemand de donner sa version de ce triomphe parisien contre Marseille. « Nous avons vu quelques buts incroyables durant ce match parce qu’ils nous ont laissé assez d’espaces au milieu pour que nous puissions nous retourner et utiliser notre vitesse devant. Nous avions imaginé qu’ils allaient tenter d’être audacieux. Mais jouer haut était risqué. Nous avons très bien joué en première mi-temps. Nous avons étrangement arrêté de jouer en seconde période et, après la rencontre, le sentiment général était un peu étrange. Dans le scénario contraire, si vous jouez un match serré, que vous être à 0-0 à la mi-temps et que vous gagnez finalement 4-0, vous vous sentez très heureux après. Mais si vous menez 4-0 à la mi-temps et que vous jouez une seconde période aussi serrée, vous finissez avec un sentiment partagé. Mais c'était un classique en France, un autre grand match et une grande victoire pour nos supporters et pour nous. J'en suis très content », reconnaît tout de même, sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.