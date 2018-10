PSG : Laure Boulleau fait une annonce forte sur Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Il n’y avait pas de Neymar ce samedi au Parc des Princes pour la réception d’Amiens, mais cela n’a pas empêché le PSG de dérouler totalement pour s’imposer 5-0.

Edinson Cavani en a donc profité pour se refaire la cerise au tableau d’affichage ? Et bien non, l’Uruguayen n’a pas trouvé le chemin des filets, manquant même une énorme occasion. Selon certains suiveurs parisiens, c’est la preuve que le Matador est dans le doute actuellement à Paris, où il apparaît comme un second couteau derrière Neymar et Mbappé. Pire, il ne semble plus aussi indispensable à la réussite offensive de la formation de Thomas Tuchel, et pourrait même être poussé vers la sortie à la fin de la saison. Ce n’est pas du tout la version de Laure Boulleau, qui explique sur le plateau de Canal+ qu’Edinson Cavani va comme d’habitude montrer à quel point il est déterminé et performant.

« Cavani ? Ce n’est pas la première fois qu’il traverse des périodes comme ça, mais il s’est toujours relevé. Je suis assez optimiste pour lui. Il est peut-être aussi un peu fatigué, il revenait de la sélection. L’occasion qu’il rate, c’est une occasion qu’il met 99 fois sur 100. En ce moment cela ne lui sourit pas. Mais il va se redresser, il a un moral d’acier c’est un guerrier », a prévenu la jeune retraitée de l’équipe féminine du PSG, qui n’a pas l’ombre d’un doute sur la prochaine rédemption de l’Uruguayen.