PSG : Lassana Diarra signe un gros contrat à Paris

Les mauvaises langues diront qu’il a le temps pour cela, mais Lassana Diarra s’active en ce qui concerne sa vie extra-sportive.

Le milieu de terrain a lancé il y a quelques temps une boisson isotonique et parvient à boucler quelques partenariats de prestige. Après le marché français de la NBA ou le club de football de West Ham le joueur du Paris Saint-Germain a profité de sa proximité avec le Stade Français pour convaincre le club de rugby parisien de s’engager avec Heroic Sport, annonce Le Parisien. Ce nouveau partenariat va continuer de faire grandir la marque de Lassana Diarra, qui montre qu’il est aussi habile dans les négociations de ses contrats sportifs à titre individuel, que pour sa société. En attendant, l'ancien madrilène se prépare à quitter le PSG en fin de saison, et une fin de carrière à 33 ans et même évoquée désormais.