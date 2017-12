PSG : Lassana Diarra pour 0 euro, le Père Noël en or du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la veille de ce lundi 25 décembre, le club d'Al-Jazira a annoncé la résiliation à l'amiable du contrait qui le liait depuis quelques mois Lassana Diarra. Et si le milieu de terrain a décidé de rompre son engagement avec le club des Emirats Arabes Unis c'est qu'il a déjà en tête son prochain club. Et selon Paris-United, il est clair que Lassana Diarra va s'engager avec le Paris Saint-Germain, qui est en quête d'un profil identique à celui de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. L'été dernier, l'intérêt du PSG pour Lassana Diarra avait été évoqué, mais sans que cela se concrétise.

Mais cette fois ce sera le cas, à priori, certains joueurs du Paris Saint-Germain auraient même déjà été prévenus de la signature imminente de l'international tricolore de 32 ans. Pour Lassana Diarra, il s'agirait évidemment d'un retour en force en Ligue 1, qui plus est dans sa ville natale. Relancé par l'OM en 2015, le milieu de terrain a retrouvé son talent, et les Bleus, sous le maillot phocéen, mais après la venue de Rudi Garcia, il a finalement perdu du temps de jeu, quittant Marseille d'un commun accord avec les dirigeants de l'OM l'été dernier. Si cela se confirme, sa signature au Paris SG pour zéro euro serait en plus une belle affaire au regard des règles du fair-play financier. Un beau coup double en ce jour de Noël.