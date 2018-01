PSG : Lassana Diarra à Paris lundi, les premiers détails dévoilés

Dans : PSG, Ligue 1.

Attendu vendredi à Paris pour y passer sa visite médicale, Lassana Diarra n’était finalement pas présent à l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine. Aucun détail n’est laissé au hasard, et visiblement, les derniers éléments de son futur contrat ne faisaient pas encore l’objet d’un accord total. Selon Yahoo Sport, c’est désormais le cas et plus aucun obstacle contractuel ne s’oppose à sa signature.

Le milieu de terrain de 32 ans sera donc présent ce lundi à Paris pour signer son futur contrat, et celui-ci devrait être, selon le portail internet, d’une durée plus longue que prévue car l’ancien marseillais va s’engager pour deux saisons et demi, ce qui lui permet de dépasser largement le cadre de la simple pige pour préparer l’après-Motta. Une preuve en tout cas que, si l’opération met du temps à se finaliser totalement, Lassana Diarra semble lui aussi avoir faire le choix de venir renforcer le PSG, même si la question que se posent les supporters parisiens est forcément celle du réel niveau de l’international français, dont l’expérience et le peps pourraient donner un autre visage au club de la capitale à l’approche du choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.