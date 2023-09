PSG ‍: La vérité éclate pour Messi, il est vexé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son départ du PSG, Lionel Messi n'a jamais été autant bavard concernant le club parisien. Des plaintes répétées qui agacent certains supporters, lesquels jugent Messi ingrat. Le journaliste Dominique Sévérac révèle les raisons de ces sorties.

L'environnement parisien, le manque de chaleur humaine des supporters et désormais l'absence de célébrations pour l'Argentine championne du monde 2022. Les griefs de Lionel Messi envers le PSG sont nombreux depuis son transfert à l'Inter Miami. Si heureux en Floride, l'Argentin ne s'empêche pourtant pas de revenir constamment sur son « enfer » parisien dans les médias. Une attitude étonnante pour un joueur si effacé dans le passé, notamment au FC Barcelone. De quoi détruire son image de gendre idéal auprès des supporters du PSG, de plus en plus agacés par ses sorties médiatiques et ses plaintes.

Messi n'a pas supporté la rupture avec le PSG

Alors qu'il avait lancé une série de questions-réponses sur le site du Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a pu constater cette colère des fans parisiens envers Messi. Il confirme que les plaintes de la Pulga sur son séjour parisien sont totalement excessives. Messi exprime ici sa rancœur envers le PSG, un club dans lequel il aurait aimé poursuivre l'aventure malgré ses déclarations dans la presse depuis.

« Il est vexé de ne pas avoir été conservé. Son père Jorge et le club de la capitale négociaient depuis le Mondial 2022 une prolongation de contrat. Ils étaient même arrivés à un accord fin décembre 2022. Mais les choses ont changé, notamment après le Mondial compte tenu de ses performances. Et ils ne sont pas mis d'accord financièrement non plus. Bref, ils n'ont rien fait finalement pour le garder à Paris. Léo Messi est extrêmement vexé. Il n'a pas fini de donner des interviews où il dira tout le mal qu'il pense de Paris. Il se grandirait en changeant de sujet, pourtant, dans ses interviews », a t-il indiqué. Messi suivra t-il les conseils du journaliste et arrêtera t-il d'attaquer le PSG ? Rien n'est moins sûr pour un joueur à l'égo plus important qu'annoncé dans ses jeunes années.