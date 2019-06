PSG : La terrible accusation, Neymar soupçonné de viol à Paris !

Dans : PSG.

Actuellement au Brésil pour préparer la Copa America, Neymar fait l’objet d’une plainte pour viol.

C’est le média brésilien Globo qui le révèle ce samedi soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain est accusé d’avoir violé une femme le 15 mai dernier à Paris. La plaignante a porté plainte ce vendredi 31 mai au commissariat de Santo Amaro, à Sao Paulo. Cette personne, dont le nom est resté secret, affirme que Neymar a abusé d’elle lors d’un rendez-vous que les deux personnes s’étaient données le 15 mai dernier à l’hôtel Sofitel de l’Arc de Triomphe. Arrivé ivre, le joueur du PSG aurait été agressif avec la jeune femme rencontrée via Instagram, et venue spécialement du Brésil pour voir Neymar, dans une rencontre organisée par un proche de l’attaquant auriverde, cette dernière lui fournissant les billets d’avion et l’hébergement pendant plusieurs jours.

La victime présumée affirme ne pas avoir donné son consentement à des rapports sexuels, et que cela n’a pas arrêté Neymar, dénoncé comme violent. Rentrée au Brésil le 17 mai dernier, elle a assuré avoir eu du mal à digérer cet événement avant de se décider à porter plainte ce vendredi. Le média UOL a confirmé la présence d’une plainte à ce sujet au commissariat, document à l’appui. Une enquête de police a été ouverte, et Neymar pourrait donc être prochainement convoqué pour répondre à ces accusations. Le porte-parole du joueur du PSG a fait savoir ce samedi qu’il n’était pas au courant d’une telle procédure contre le footballeur, et attend donc d’en être informé.