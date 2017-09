PSG : La taupe est toujours vivante, mais Paris veut sa peau

Dans : PSG, Ligue 1.

Les informations sorties du vestiaire du Paris Saint-Germain après le match contre l'OL concernant l'opposition entre Edinson Cavani et Neymar ont remis sur le devant de la scène, et même de la Seine, la fameuse taupe du PSG. Samedi, après le match nul à Montpellier, Thiago Silva avait regretté que les secrets du groupe soient ainsi révélés en public, et le capitaine parisien avait promis que les joueurs allaient tenter d'identifier la source de ces infos.

Et ce mardi, avant le match face au Bayern Munich, Unai Emery a reconnu que si la taupe n'était pas identifiée, le Paris Saint-Germain allait finir par avoir sa peau. « Je ne perds pas mon énergie à commenter toutes les infos qui sortent et à trouver la taupe. Cette année, nous travaillons pour faire une équipe très forte à l’intérieur pour éviter que des informations filtrent. Je sais que l’équipe est forte et le groupe est soudé. Des petites choses peuvent faire mal à l’équipe mais nous allons travailler pour arranger cela », a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pas décidé à trop perdre de temps sur ce sujet. Il est vrai que si les résultats du PSG sont bons, alors la taupe n'aura plus rien à révéler...