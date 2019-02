PSG : La réponse foudroyante du Paris Saint-Germain à Aulas !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Depuis 48 heures, et alors que se profile dimanche soir le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a sorti l'artillerie lourde contre le PSG, toujours sur le dossier de l'avantage financier donné par le Qatar au club de la capitale. Même si évidemment cette sortie n'arrive pas à n'importe quel moment, le président de l'OL connaissant bien les règles de la communication, le Paris SG semble cette fois vouloir répondre sur le même ton au patron de l'Olympique Lyonnais.

Et c'est sur Canal-Supporters que Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication du Paris Saint-Germain proche de Nasser Al-Khelaifi, a décidé de réagir aux propos de Jean-Michel Aulas. Une intervention rare du Dircom du PSG, qui tient quand même à rappeler au patron de l'OL que son club bénéficie de fonds chinois. « Le budget dont Jean-Michel Aulas parle dans son interview au Progrès est d’environ 40% supérieur à la réalité, et nous aurons grand plaisir à lui envoyer prochainement notre rapport d’activité, qui lui sera remis en même temps qu’une écharpe collector du club. Nous espérons que, dans ses rapports avec ses actionnaires chinois, le président Aulas fait preuve d’une plus grande rigueur dans l’utilisation des chiffres et ne se trompe pas de 40% lorsqu’il s’agit de convertir les euros en yuans (...) Le président Aulas est un spécialiste de la communication, qui cultive le sens de la provocation, à tel point qu’il pourrait faire l’objet d’un cas d’étude dans toutes les bonnes écoles de communication. D’ailleurs, pour tout vous dire, nous attendions avec impatience sa sortie publique avant le match de dimanche. Mais le résultat est quelque peu décevant : son discours se borne à recycler celui des années précédentes (...) Jean-Michel Aulas est le premier à savoir que notre combat a pour finalité un fair-play financier qui traite équitablement tous les clubs, notamment en neutralisant l’impact fiscal et des charges sociales. C’est un combat que mène notre président, pas seulement pour le Paris Saint-Germain, mais pour l’ensemble du football français », confie Jean-Martial Ribes, qui précise quand même que Jean-Michel Aulas, malgré ses provocations, reste un grand président de club au sein du football français et qu'il mérite le respect. Mais le Paris Saint-Germain ne pouvait tout de même pas tout laisser passer.