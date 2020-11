PSG : La prolongation de Neymar freinée par le Qatar ?

Dans : PSG.

A l’instar de son compère d’attaque Kylian Mbappé, Neymar sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Du côté du Qatar, on appuie sur le frein.

Ce n’est pas une surprise, la priorité des dirigeants du PSG est de parvenir à un accord avec Neymar et Mbappé afin de les prolonger au plus vite. Mais l’affaire n’est pas si simple. D’un côté, Kylian Mbappé n’est pas pressé de signer un nouveau contrat en faveur de Paris et envisage très clairement un départ pour le Real Madrid ou pour Liverpool. De l’autre côté, Neymar est plutôt ouvert à une prolongation, mais ne transigera pas sur son salaire, qui est de 36ME par an. C’est précisément sur ce point que cela risque de tiquer, selon les informations obtenues par Calcioline. Le média transalpin croit savoir que le Qatar n’a pas encore donné son feu vert à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo afin d’engager une telle opération financière.

Et pour cause, une prolongation de Neymar sur trois années supplémentaires coûtera plus de 100ME au Paris Saint-Germain, une somme que le club de la capitale ne peut plus sortir si facilement en raison de la crise du Covid-19. Dès lors, la question de la prolongation de Neymar va sérieusement se poser selon le média. Reste que si le PSG venait à perdre Kylian Mbappé, il serait impensable pour le Qatar de se séparer de Neymar, car cela serait perçu à travers le monde comme la fin du projet QSI. Reste maintenant à voir si Leonardo parviendra à trouver un bon deal avec l’entourage du clan Neymar, alors que la porte du FC Barcelone semble s’être définitivement refermée pour le Brésilien au cours des dernières semaines. Plus que jamais, les mois à venir seront décisifs pour l’avenir du Paris Saint-Germain/