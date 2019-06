PSG : La piste Keylor Navas prête à s'écrouler ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Malgré le retour de prêt de Kevin Trapp, et la présence d'Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain semble comme chaque été en quête d'un gardien de but censé devenir le numéro 1. L'expérience Gianluigi Buffon ayant tourné court, puisque le légendaire portier italien a quitté le PSG après seulement une saison, deux gardiens de but semblaient en concurrence pour rejoindre le Paris SG lors de ce mercato, à savoir David de Gea et Keylor Navas. Si le premier a longtemps été le favori, c'est finalement le portier du Real Madrid, à qui il reste deux ans de contrat, qui paraissait devoir rejoindre le club de la capitale. Cette semaine, on avait même déjà parlé d'un accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et Keylor Navas pour un contrat de trois saisons.

Mais ce samedi, AS affirme que finalement le gardien costaricien va rester au Real Madrid, où il sera la doublure de Thibaut Courtois. Pour expliquer ce revirement, le quotidien sportif espagnol affirme que les dirigeants de la Maison Banche ont refusé de libérer Keylor Navas de ses deux dernières années de contrat, ce qu'ils avaient pourtant accepté il y a quelques semaines, mais qu'en plus Leonardo est lui nettement moins chaud à l'idée de faire venir le gardien du Costa Rica et du Real Madrid, lui préférant un portier qu'il connaît très bien, Gianluigi Donnarumma.