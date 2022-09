PSG : La non-expulsion de Kimpembe fait polémique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La fin de match a été compliquée lors de PSG-Brest, avec notamment un enchainement au cours duquel Presnel Kimpembe a échappé par miracle au carton rouge.

Match bizarre ce samedi au Parc des Princes avec la courte victoire du PSG 1-0 face à Brest dans une rencontre où les Bretons n’ont rien lâché. Malgré la nette domination parisienne pendant la majeure partie du match, avec un but de Neymar à la clé, les champions de France n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et sont restés dans le viseur de Brest. La seconde période fut en effet beaucoup plus compliquée, avec notamment un pénalty manqué par Islam Slimani, qui aurait pu offrir l’égalisation.

Averti sur la faute du pénalty, Presnel Kimpembe a miraculeusement échappé à l’exclusion en fin de rencontre. Non seulement il prenait en effet le pied de Cardona en se jetant dangereusement. Mais la suite n'était pas plus mesurée. Les discussions étaient musclées et il a ensuite repoussé fermement l’arbitre qui le retenait pour éviter que cela n’aille trop loin. Un tacle dangereux avec déjà un carton jaune récolté, puis un mauvais geste envers l’arbitre, le défenseur du PSG a échappé un peu par miracle à la sanction suprême. Cela n’a en tout cas pas manqué de faire réagir les observateurs, qui n’ont pas compris comment l’international français pouvait éviter le rouge sur cette fin de rencontre.

Kimpembe : c’est rouge. Pour le tacle et aussi pour l’attitude. C’est miraculeux qu’il s’en sorte. D’ailleurs, C Galtier le sait. — Manu (@ManuLonjon) September 10, 2022

Pas un deuxième carton jaune pour Kimpembe sur cette action ?

Le président de Reims avez raison lorsqu'il a dit il y a un traitement de faveur pour certains clubs.

#PSGSB29 pic.twitter.com/XLxyp2l9FQ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 10, 2022

Juste après un tacle assassin Kimpembe met un coup de pression à l’arbitre et c’est bon il a rien eu 😂 #PSGSB29 pic.twitter.com/aTtG7ac0vK — Ɐɯı̣uǝ (@Vwiue) September 10, 2022