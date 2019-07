PSG : La Lazio propose ce cher Milinkovic-Savic à Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire durant ce mercato, le Paris Saint-Germain de Leonardo garde un oeil sur le championnat italien.

Cet été, le club de la capitale a déjà recruté Ander Herrera. Si l’ancien de Manchester United a les qualités requises pour s’imposer dans l’entrejeu francilien, Thomas Tuchel espère encore recruter un autre renfort. En quête d’une véritable sentinelle, l’entraîneur allemand aimerait faire venir Idrissa Gueye. Si Leonardo discute actuellement avec Everton pour le potentiel transfert de l'international sénégalais, le directeur sportif reste aussi attentif dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic. Déjà dans le viseur du PSG la saison dernière, le milieu de 24 ans disposerait enfin d’un bon de sortie du côté de la Lazio, comme l’annonce Claudio Lotito.

« Cet été, je pourrais avoir moins d’arguments et d’armes pour refuser des offres par rapport à l’été dernier. Même si Sergej Milinkovic-Savic est heureux à la Lazio et nous le sommes également de l’avoir », a lancé le président du club romain dans le Corriere dello Sport. Malgré cette ouverture nouvelle, les Biancocelesti ne braderont pas pour autant leur milieu serbe. Et sachant que la Juventus ou Manchester United sont également sur le coup, la Lazio va réclamer au moins 80 millions d’euros pour sa star. Pas sûr que le PSG dispose d’un tel budget pour recruter un numéro six...