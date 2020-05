PSG : La Juventus plus que Paris, Icardi prêt à la trahison ?

Dans : PSG.

Le feuilleton Mauro Icardi réserve bien des surprises aux supporters du Paris Saint-Germain à l’approche du mercato.

Mardi, ESPN affirmait que le PSG avait trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de l’Argentin. Visiblement, cet accord porte sur un transfert à des conditions plus avantageuses pour le Paris Saint-Germain que l’option d’achat initialement négociée puisque le champion de France en titre pourrait recruter l’attaquant de 26 ans pour seulement 60 ME. Mais à en croire les informations de La Chaîne L’Equipe, un véritable coup de tonnerre est en passe de se produire dans ce dossier. Effectivement, l’Inter Milan posséderait un accord avec le PSG… mais également avec la Juventus Turin pour le transfert de Mauro Icardi.

Et c’est là que le problème se pose pour le Paris Saint-Germain puisque la chaîne sportive affirme que le clan Icardi penche très clairement en faveur de la Juventus Turin, prête à offrir au joueur un salaire de 12 ME par an. Une information qui change tout pour Leonardo, bien conscient que le PSG n’est prioritaire que si le club de la capitale lève l’option d’achat à 70 ME, négociée lors du prêt de Mauro Icardi l’été dernier. Reste maintenant à voir comment le Paris Saint-Germain réagira, alors que le club de la capitale priorise le transfert de Mauro Icardi par rapport à une éventuelle prolongation du contrat d’Edinson Cavani. Dans les prochaines heures, le club francilien pourrait revoir à la hausse sa proposition salariale soumise à Mauro Icardi afin de le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Assurément, le dossier se tend et les supporters parisiens penseront forcément au message posté lundi par la femme et agent d’Icardi, à savoir Wanda Nara, qui indiquait qu’elle avait fait du « bon travail » avant de conclure son post par un « Au revoir » en français qui en disait long.