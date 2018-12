LdC : Le PSG sort en beauté de la poule de la mort

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A Belgrade, le PSG bat l’Etoile Rouge 4-1

Buts pour le PSG : Cavani (10e), Neymar (40e), Marquinhos (74e), Mbappé (90e)

But pour Belgrade : Gobeljic (56e)

Dans le seul groupe à suspense complet de cette soirée, le PSG a fait mieux que le travail en s’imposant 1-4 sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade, invaincu à domicile depuis un an. Ce succès rapidement acquis mais bien géré en seconde période, permet à Paris de prendre la première place dans ce groupe relevé. Car dans le même temps, Liverpool est allé chercher sa qualification en s’imposant 1-0 face à Naples.

Dans cette rencontre en Serbie, c’est Cavani qui montrait la voie sur un service en or de Mbappé (0-1, 10e) avant que Neymar ne démontre toutes ses qualités de dribbleur en ridiculisant la défense serbe pour conclure d’une frappe en rupture (0-2, 40e). Le plus dur était fait, et malgré la réduction du score de Gobeljic (1-2, 56e), Paris montrait sa grande maitrise technique, avec un but de Marquinhos pour parfaire sa domination (1-3, 74e). Le succès était parachevé avec un but de Mbappé, idéalement servi par Neymar (1-4, 91e). Une gestion parfaite qui permet de confirmer la dernière victoire face à Liverpool, et donner le plein de confiance au PSG avant le tirage au sort des 1/8e de finale.