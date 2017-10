PSG : La grosse mise au point de Pierre Ménès sur Mbappé

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Encore une fois décisif à Anderlecht lors du large succès du PSG à Bruxelles (0-4), Kylian Mbappé s’est offert un but, celui de l’ouverture du score, et une passe décisive, en forme de cadeau de la tête à Edinson Cavani. De quoi faire gonfler des statistiques affriolantes pour un joueur qui n’a que 19 ans, comme il est toujours bon de le rappeler. Et c’est ce qu’aimerait surtout faire comprendre Pierre Ménès, qui a bondi sur son blog en voyant les critiques qui commencent à tomber sur le manque d’efficacité de l’ancien monégasque. Certes, Mbappé a clairement manqué de réalisme ce mercredi soir, mais il a aussi le droit à une marge d’erreur explique le consultant de Canal +.

« Et puis un dernier mot sur Kylian Mbappé. Ces derniers jours, j’ai lu des trucs hallucinants, du style « Mbappé, la mauvaise passe »… Il fait passe décisive à Dijon, but et passe décisive à Bruxelles et son bilan en LdC avec Paris, c’est 2 buts et 3 passes dé en 3 matchs… Que son potentiel soit immense, c’est un fait entendu. Mais en aucun cas une raison pour exiger de lui qu’il réussisse tout et lui tomber dessus dès qu’il rate une occase ou une passe. Ce n’est pas parce que c’est un crack qu’on doit être dans la « surexigence » avec lui. Il arrive aussi à Messi, Ronaldo et Neymar de rater des contrôles ou des frappes. Alors des « mauvaises passes » comme celle-là, je lui en souhaite encore beaucoup », a ainsi souligné Pierre Ménès, qui demande un peu de clémence à un élément encore perfectible. Encore heureux.