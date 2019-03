PSG : La génération « je m’excuse », Christophe Dugarry en a sa claque

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain est tombé de très haut en s’inclinant face à Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Depuis cette élimination, la communication de certains joueurs a fait le buzz et notamment celle de Presnel Kimpembe, lequel a carrément fait appel à une société de production pour mettre en scène ses excuses. Une manière de communiquer absolument déplorable selon Christophe Dugarry, qui ne supporte plus la manière dont s’expriment les joueurs parisiens après chaque échec en Ligue des Champions.

« Mbappé me fait sa communication pour dire “Ok on a été suffisants”. La génération “on s’excuse” j’en ai ras-le-bol. Et derrière, il nous dit juste “mais je vais rester”. Mais mon poulet, je m’en fous que tu restes, aujourd’hui ce n’est pas le problème. À force de trop vouloir communiquer, de trop vouloir jouer. Quand je vois la vidéo de Kimpembe, j’ai l’impression que c’est un film en 16/9. Il a fait appel à une boîte de communication pour expliquer que c’est de sa faute. Mais arrêtez un peu ! Un peu d’authenticité et de cojones ! Les supporters, ils sont venus, ils t’ont insulté, ils t’ont tout dit. Peut-être qu’ils ne pensent même pas la moitié de ce qu’ils ont dit, mais au moins ils ont parlé avec leurs cœurs » a balancé sur RMC Sport Christophe Dugarry, qui exige plus d’authenticité de la part des joueurs parisiens. Sinon, leur message apparaît comme inaudible pour les fans du club…