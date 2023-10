PSG ‍: La France le lâche, Mbappé prépare ses adieux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a une nouvelle fois sauvé le PSG en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse de Brest. Le capitaine de l'équipe de France a en plus été chahuté par le public breton.

Le PSG l'a échappé belle ce dimanche lors de son déplacement en Ligue 1 à Brest. Kylian Mbappé s'est employé pour sortir son équipe du piège breton. En fin de rencontre, quelques séquences fortes ont en plus eu lieu. Provoqué, tout comme son coéquipier et ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé n'a pas pu s'empêcher de répondre pendant de longues minutes. Son comportement est encore pas mal commenté, surtout de l'autre côté des Pyrénées. En effet, on croit savoir en Espagne que la réaction de Mbappé dénote des envies d'ailleurs et une frustration de continuer à jouer en France. C'est en tout cas ce ce qu'annonce Defensa Central.

Mbappé lassé par la France ?

Le média espagnol est sûr de lui : Mbappé veut plus que jamais quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Pour Defensa Central, le joueur de l'équipe de France craindrait de plus en plus l'accueil des fans lorsque le Paris Saint-Germain joue à l'extérieur, entre insultes, coups bas et provocations. Aussi, le traitement que lui infligent les arbitres ne lui plairait pas du tout. A Brest, l'arbitre de la rencontre n'a pas sanctionné comme il se doit le comportement de Jonas Martin tout en lui mettant un carton jaune pour avoir réagi envers le public du Stade Brestois. Pour le média espagnol, Florentino Pérez est déjà au courant de cette situation et se montre plus confiant que jamais pour pouvoir signer Kylian Mbappé. Ce dernier sera en fin de contrat l'été prochain et autorisé à négocier avec l'équipe de son choix au début de l'année 2024. Les prochaines sorties du crack de 24 ans hors du Parc des Princes en Ligue 1 seront encore scrutées avec attention par une presse espagnole convaincue que le cycle de Mbappé en France est terminé.