PSG : La fin de carrière de Lionel Messi choque Nicolas Anelka

Par Corentin Facy

Depuis la défaite du PSG contre le Real Madrid la semaine dernière, Lionel Messi est la cible de multiples critiques en France.

Dimanche après-midi lors du match entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux (3-0), les supporters du PSG n’ont pas hésité à siffler Lionel Messi à chaque fois que l’Argentin touchait le ballon. En s’acharnant ainsi sur le sextuple Ballon d’Or, les supporters parisiens voulaient avant tout dénoncer la politique sportive du Qatar, qui empile les stars sans le moindre résultat en Ligue des Champions depuis dix ans. Cette année encore, la tactique ne s’est pas avérée payante, d’autant plus que les stars recrutée sont en bout de course. C’est le cas de Sergio Ramos mais aussi de Messi, qui ne totalise que deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Interrogé sur la situation de l’ancien capitaine du FC Barcelone sur RMC, Nicolas Anelka estime que Lionel Messi aurait été bien plus inspiré en prenant sa retraite ou en allant jouer dans un championnat mineur du haut de ses 34 ans, après avoir fait les beaux jours de son club de cœur.

🎙 @DanielRiolo : "Où sont les stars dans cette Ligue des champions ?! Mbappé, Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland... Où sont les stars du foot, celles qui rassemblent le plus de followers, qui sont le plus suivies, qui ont les meilleurs salaires ?" pic.twitter.com/j6yAgLADy0 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2022

Anelka pensait que Messi allait se balader en Ligue 1

« Ronaldo et Messi ont fait leur carrière et je pense qu’ils sont tous les deux satisfaits de ce qu’ils ont produit durant quinze ans. Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo. Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France et que Ronaldo allait un peu plus galérer parce que la Premier League est pour moi un championnat plus difficile au niveau de l’impact sur le terrain et autour. Je pense qu’il n’y aura plus de joueurs comme ça qui vont autant dominer le football mondial. Ça fait quinze ans qu’ils sont au-dessus de tout le monde, c’est logique de les voir ralentir. C'est normal. C’est ce qui est arrivé à tous les footballeurs qui ont voulu rester trop longtemps sur le terrain. Pour eux, il aurait fallu être un peu plus intelligent et se dire : « Je vais peut-être aller sur un challenge moins difficile ». Il faut prendre les bonnes décisions pour finir au top. Il y a des joueurs qui n’ont pas hésité à dire stop à 32-33-34 ans pour finir au top et ne pas être critiqués. Moi j’ai arrêté à 36 ans mais je suis parti en Chine à 32 ans » a lancé Nicolas Anelka, pour qui Lionel Messi aurait mieux fait de prendre sa retraite plutôt que de signer au Paris Saint-Germain.