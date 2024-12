PSG ‍: La dernière prière du CUP pour éviter un terrible divorce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG veut partir du Parc des Princes, et le fait savoir de plus en plus clairement. De quoi agacer les supporters du club de la capitale, qui rêvent de voir tout le monde trouver un accord pour rester.

Cela risque d’être le grand sujet de ces prochains mois. Après deux ans de menaces et de discours parfois provocateurs, la guerre est déclarée entre le PSG et la Mairie de Paris. Le club de la capitale cherche activement un nouveau point de chute pour construire son stade et en être propriétaire, ce qui ne peut pas être le cas avec le Parc des Princes. Cette enceinte représente un monument indissociable de la ville lumière selon la Mairie, qui ne veut pas le vendre, ni au Qatar ni à une quelconque autre société. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi a lancé les démarches pour trouver un nouvel emplacement et y construire une enceinte ultra-moderne à capacité supérieure, et tant pis pour le Parc des Princes.

Le CUP promet d'agir pacifiquement

Communiqué du 03 DÉCEMBRE 2024.

LE PSG C'EST AU PARC !@PSG_inside #Hidalgo pic.twitter.com/SlF1F2kXGk — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 3, 2024

De quoi faire hurler les supporters parisiens, qui ont promis de tout faire pour essayer de rabibocher tout le monde, a confié le Collectif Ultras Paris dans un communiqué publié ce mardi soir. « Il existe des solutions sérieuses pour moderniser et agrandir le Parc, concentrons-nous là-dessus. Notre souhait est que les différentes parties renouent le dialogue sans délai dans l’optique de trouver une issue bénéfique pour tous (…). Des pistes existent qui permettraient à la ville de rester propriétaire de ce monument du patrimoine public et au club d’assurer son développement : un bail emphytéotique de très longue durée pour un loyer modéré, le financement par la mairie de tout ou partie des travaux, la possibilité pour le PARIS SG d’utiliser commercialement des espaces voisins. Nous demandons au président du PSG, M. Nasser Al-Khelaïfi, de considérer notre position », a fait savoir le CUP, qui a promis de se mobiliser pacifiquement mais fermement pour faire entendre sa voix. Pas sûr que cela rapproche les deux camps, alors que la Mairie de Paris a fait savoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec le PSG depuis des mois, et que le président qatari avait lui lancé les démarches pour déménager et faire entrer, selon lui, le club parisien dans une nouvelle ère avec un nouveau stade.