PSG : La colère froide de Tuchel après Lille

Dans : PSG.

Match nul à double sens pour le PSG ce dimanche soir à Lille (0-0), dans le dernier match de la 15e journée de Ligue 1.

Malgré de nombreux absents, le champion de France n’a pas laissé le leader de la Ligue 1 s’envoler au classement, ce qui était le principal danger. Mais face à des Lillois peu entreprenants en dehors des contres, le Paris SG a dominé stérilement et n’a pas pu surmonter les absences de Neymar et Mbappé, même si le Français est entré en fin de rencontre. Pire encore, le PSG a perdu plusieurs joueurs sur blessure, ce qui commence à ressembler à une incroyable hécatombe. Pour Thomas Tuchel, aucun doute possible, il s’agit là d’une conséquence inévitable des cadences infernales de son équipe depuis la reprise.

« Vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs. On joue toujours à 21 heures, on manque de rythme pour manger, dormir et récupérer. On manque Neymar, Mbappé, Bernat et Icardi. Vous voulez voir ces joueurs-là quand on joue contre cette équipe. On joue toujours à 21 heures, je ne suis pas surpris. Maintenant on a trois autres joueurs blessés. Voilà, bien fait… », a même balancé l’entraineur du Paris SG, dans une colère très froide face à cette nouvelle série de blessures. Le PSG enchaine en effet les rencontres, en plus des trêves internationales qui n’en sont pas pour les joueurs parisiens, mais il serait quand même aussi temps de s’interroger sur l’incroyable nombre de blessés à Paris, et notamment les difficultés pour les joueurs touchés à revenir en forme une fois la blessure terminée.