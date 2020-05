PSG : La bombe, Kylian Mbappé voulait quitter le Paris SG

Dans : PSG.

Sagement confiné dans le sud de la France et très discret sur les réseaux sociaux ou dans les médias, Kylian Mbappé s’est réveillé ces derniers jours.

L’annonce du nouveau titre de champion de France du PSG, et son quatrième consécutif au passage, ainsi que son sacre comme meilleur buteur de la Ligue 1 a provoqué son retour avec quelques messages positifs. Sur sa joie d’être récompensé, et aussi un énigmatique : « Tout le monde parle mais personne ne sait. Mon équipe me manque. PSG ». Si le phrasé entretient volontairement le suspense, le but ne fait aucun doute, c’est celui de montrer son attachement à son club actuel. De quoi rassurer tout le monde, des supporters aux dirigeants, sur sa volonté de continuer l’aventure au Paris Saint-Germain. Voilà qui va faire du bien à Nasser Al-Khelaïfi, qui a connu un printemps beaucoup plus compliqué avec le champion du monde français en 2019.

En effet, lassé par les éliminations successives du club en Ligue des Champions, Mbappé s’était montré très agacé lors des Trophées UNFP, réclamant « plus de responsabilités ». Et cette attaque verbale avait fait encore plus de bruit en interne, puisque L’Equipe révèle que l’ancien monégasque avait même carrément demandé un bon de sortie pour pouvoir être transféré. Une requête bien évidemment refusée par sa direction, déjà dans le rouge avec le feuilleton Neymar, et pas du tout prête à perdre ces deux joyaux. Une preuve de l’énorme ambition de l’international français, qui n’entend pas être freiné par sa progression si le PSG n’atteint pas ces objectifs. Pour cette saison, avec le flou autour de la situation sportive en France et en Europe, le PSG semble en tout cas beaucoup plus serein.