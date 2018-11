PSG : La belle réponse de Kurzawa après le tacle de Berchiche

Dans : PSG, Ligue 1.

Opéré d’une hernie discale en septembre dernier, Layvin Kurzawa n’a pour le moment pas son mot à dire dans la saison du Paris Saint-Germain.

L’arrière gauche laisse Juan Bernat trouver ses aises, alors qu’il avait été recruté pour être le numéro 1 du poste en provenance de Monaco. Mais Maxwell l’avait mis au supplice, tout comme ensuite l’Espagnol Yuri Berchiche. Ce dernier, après son départ pour Bilbao, s’est même permis de recadrer le Français sur son comportement extra-sportif, qui devrait être irréprochable et uniquement concentré sur le football. Un tacle qui est arrivé aux oreilles de Kurzawa, qui n’a pas voulu y répondre directement, mais qui a tout de même envoyé un message limpide sur les réseaux sociaux pour assurer qu’il mettait tout en œuvre pour faire taire les critiques à son égard.

« On peut dire ce qu’on veut sur moi, la vérité moi je la connais. Le plus important aujourd’hui et que depuis mon opération, je donne tout, tous les jours, pour revenir plus fort. J’ai encore du travail pour rendre à ce club et aux supporters ce qu’ils m’ont donné. Allez paris », a souligné le latéral gauche, persuadé qu’il avait encore les moyens de connaître une belle deuxième partie de carrière à Paris. Il y a en effet du travail pour retrouver grâce aux yeux de certains supporters du PSG qui ont du mal à croire encore en lui.