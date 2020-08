PSG : L'UEFA va verser 134ME à Paris !

Dans : PSG.

Longtemps en bataille avec le fair-play financier de l'UEFA, le Paris Saint-Germain va bientôt empocher un chèque colossal de 134ME, le plus gros gain européen cette année.

Les présidents des clubs de toute l’Europe se battent pour décrocher un ticket pour la Ligue des champions et l’on peut aisément comprendre en lisant la liste des chèques que les clubs qui ont participé à cette épreuve en 2019-2020 toucheront. Car l’UEFA a fait de la C1 une prodigieuse machine à cash grâce aux droits TV, et le coronavirus n’empêchera pas les participants au Final 8 d’empocher un gros pactole. Et selon une étude suisse, le Paris Saint-Germain, pourtant battu en finale dimanche à Lisbonne, est le grand gagnant financier de la Ligue des champions, puisque l’UEFA va verser 134ME contre 130ME pour le lauréat de l’épreuve, à savoir le Bayern Munich.

Cette différence est simple à expliquer, les télés allemandes versent moins que la France à l’UEFA pour la diffusion de la Ligue des champions, et cela profité donc au PSG. La répartition pour Paris est la suivante : 15ME pour la participation à l’épreuve, 63ME en raison des résultats sportifs, 29ME grâce au coefficient UEFA et 27ME des droits TV, là où Munich ne touche que 13ME pour ces mêmes droits TV.

Derrière les deux clubs finalistes, on trouve le FC Barcelone et Manchester City, eux aussi favorisés par les droits télé espagnols et anglais. Demi-finaliste l’Olympique Lyonnais touchera 89ME, là où l’autre demi-finaliste, à savoir le RB Leipzig, touchera « seulement » 72ME. A noter que Lille, éliminé lors de la phase de poules aura tout de même droit à 36ME.