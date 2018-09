PSG : L'UEFA dit bravo à Paris, mais garde la matraque levée !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Si le Paris Saint-Germain a parfaitement répondu aux exigences du fair-play financier de l'UEFA l'été dernier, la formation francilienne n'est toutefois pas encore sortie d'affaire...

107 millions d'euros entrés, 51 millions d'euros sortis (sans compter le transfert de Mbappé qui entre dans l'exercice 2018-2019)... Le bilan du club de la capitale française lors du dernier mercato estival est donc largement bénéficiaire. En recrutant Thilo Kehrer (37ME), Juan Bernat (14 ME), Gianluigi Buffon et Eric Maxim Choupo-Moting (libres), le PSG a essuyé les critiques des suiveurs... mais a reçu les félicitations de l'UEFA. En effet, selon RMC, Paris a « parfaitement exécuté les demandes de ventes » l'été dernier. En remplissant ses objectifs avant le 31 août dernier, avec une balance positive d’environ 60 ME, la formation parisienne a répondu aux demandes des inspecteurs du fair-play financier.

Mais ce n'est pas pour autant que le PSG est débarrassé pour de bon des gendarmes de l'UEFA. Puisque Paris « reste sous pression avec le réexamen de son dossier par la chambre de jugement ». Cette nouvelle enquête débutée en juillet pourrait encore durer quelques semaines. « C’est un dossier très complexe, lié à la réévaluation des contrats de sponsoring qataris », explique l'instance européenne, qui continue donc de plancher sur le dossier parisien. En attendant la sentence, le PSG tente par tous les moyens de « diversifier ses sources de revenus ». Le partenariat avec la marque Jordan lancé cette semaine va notamment dans ce sens. Paris n'a de toute façon plus le choix s'il veut rapidement recruter comme bon lui semble.