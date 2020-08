PSG : L'UEFA chauffe Neymar et Mbappé avant la finale

Dans : PSG.

L’UEFA a dévoilé l’équipe type des demi-finales de la Ligue des Champions, et sans surprise, 11 joueurs qualifiés pour la finale s’y retrouvent.

Pas de Houssem Aouar pour faire honneur à l’OL, on retrouve six joueurs du Bayern Munich, et cinq du PSG. Du côté de la défense, le Paris SG fait fort en plaçant quatre joueurs, à savoir Kehrer, Marquinhos, Kimpembe et Bernat, contre un seul élément offensif : Di Maria, intenable face à Leipzig. Le Bayern récupère tout le reste, du gardien Neuer à l’avant-centre Lewandowski, en passant par Kimmich, Gnabry, Thiago et Davies.

Une petite déception forcément pour Neymar et Mbappé, qui n’ont pas démérité mais n’ont pas suffisamment pesé sur la rencontre aux yeux du jury de l’UEFA. Le Français était peut-être un peu moins en jambes après son retour rapide de blessure, mais le Brésilien a de nouveau fait fort, notamment avec sa passe décisive géniale pour Di Maria. Nul doute que les deux stars du PSG voudront se rattraper en finale et briller face au Bayern Munich.