PSG : L’Inter lâche 60 ME pour Pépé, Nasser Al-Khelaïfi à l'affût !

Auteur d’un match très convaincant face au PSG ce dimanche soir, Nicolas Pépé a définitivement tapé dans l’œil des grands d’Europe.

Dans un timing assez incroyable, son président Gérard Lopez avait fait savoir ce dimanche qu’il acceptait d’ores et déjà le départ de son attaquant vedette cet été, certain de trouver une offre capable de lui convenir. Et le festival de l’international ivoirien face au PSG a de quoi provoquer une furia qui débute dès ce 15 avril. France Football affirme ainsi que l’Inter Milan vient d’effectuer une offre à hauteur de 60 ME pour s’offrir les services de l’ailier passé par Orléans et le SCO d’Angers. Un départ canon pour ce transfert qui devrait se terminer à des sphères rarement vues pour le championnat de France.

Car de son côté, RMC affirme que le Bayern Munich et le PSG comptent bien avoir le dernier mot pour récupérer Nicolas Pépé. Cela ne s’est pour le moment traduit par aucune offre, mais il n’y a clairement pas de quoi s’inquiéter pour Paris. Gérard Lopez n’a aucune intention d’ouvrir les négociations avant le mois de mai, et attend l’assurance d’une qualification en Ligue des Champions avant de discuter du prix de départ de sa pépite. Il faut dire que d’ici là, chaque performance de l’ailier des Dogues sera scrutée de près et pourra encore fait augmenter sa valeur s’il continue sur sa lancée.