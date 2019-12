PSG : L’incroyable succès de Kurzawa au mercato

Dans : PSG.

La vie est pleine de surprises et il en va plus que jamais de même pour le Paris Saint-Germain au moment d’entamer le mercato.

Leonardo a prévenu que cela devrait être calme, notamment dans le sens des arrivées, même s’il ne s’interdit rien en cas d’opportunités. Le directeur sportif brésilien a clairement des envies, mais il doit aussi tenir compte de l’équilibre d’une équipe qui se trouve de mieux en mieux, et est concentrée sur ses objectifs en Ligue des Champions. Chez les seconds rôles, les départs sont toutefois évoqués librement. C’est encore le cas pour Leandro Paredes, qui monte clairement en puissance, mais songe toujours à quitter le PSG. Et aussi pour Layvin Kurzawa, qui, malgré une nouvelle demi-saison difficile, attire du beau monde. A 27 ans, le latéral gauche pourrait se voir l’opportunité de relancer sa carrière, actuellement au point mort, en Premier League, où il a une cote assez incroyable.

Selon Foot Mercato, l’ancien monégasque est ainsi dans le viseur de trois formations : West Ham, Tottenham et Manchester United. Des discussions qui se font pour le moment plus avec l’entourage du joueur qu’avec le PSG. Il s’agit donc pour le moment de faire venir librement Kurzawa en juin prochain, même si le joueur clairement mis de côté par Tuchel, pourrait avoir envie de gagner quelques mois et de partir plus tôt, ce qui permettrait au PSG de négocier un transfert qui pourrait monter jusqu’à 8 ME. Le joueur serait en tout cas ouvert aux deux possibilités, et nul doute que le PSG ne le retiendra pas en cas d’offre proche des 8 ME demandés.