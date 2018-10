PSG : L'étonnante (courte) analyse de Riolo sur le PSG européen

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au sein d'une triste semaine européenne pour les clubs français engagés en Ligue des champions et en Europa League (1 victoire, 2 nuls et 3 défaites), même l'écrasant succès du Paris Saint-Germain n'a pas réellement redonné le sourire à Daniel Riolo. Evoquant plus précisément la grosse performance du PSG face à l'Etoile Rouge de Belgrade, avec notamment un triplé de Neymar, le journaliste a rappelé combien le Paris Saint-Germain semblait toujours très fort face aux équipes les plus faibles...et inversement.

Autrement dit, Daniel Riolo n'a toujours pas digéré la défaite initiale à Liverpool et il tient à le rappeler malgré ce triomphe mercredi face au club serbe. « Le PSG a comme souvent mis la fessée à un "petit" et a bégayé devant un gros. Comme d’habitude, le PSG fera son bilan plus tard. Comme d’habitude, on attend de voir », écrit, sur son blog, un Daniel Riolo, conscient que ce n'est pas sur ce genre de match que l'on doit juger des progrès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le prochain match contre Naples, le 24 octobre au Parc des Princes, sera à même d'en dire plus sur l'efficacité de Neymar et ses coéquipiers face à une grosse cylindrée.