PSG ‍: L'Emir du Qatar frappe fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Cheick Tamim Bin Hamad Al-Thani se fait plutôt discret au Paris Saint-Germain, mais l'Emir du Qatar a décidé d'apporter son soutien très fort à un homme clé du PSG.

On attend toujours l'officialisation de la prolongation de contrat de Luis Enrique, même s'il ne fait aucun doute que l'entraîneur espagnol va continuer sa carrière sur le banc du PSG. Vendredi, l'ancien joueur a reconnu qu'il était très favorable qu'en même temps que lui, Luis Campos voit aussi son contrat être prolongé. Luis Enrique pense que le duo qu'il forme avec le Portugais est un atout pour le club de la capitale. « Très clairement, j’aimerais que ce futur à Paris s’écrive avec Luis Campos et toute son équipe et ça, je n’ai aucun doute là-dessus », a précisé le technicien espagnol, qui met par ce message un gros coup de pression sur les dirigeants parisiens, lesquels ont entamé les négociations avec celui qui dirige le marché des transferts avec plus ou moins de réussite.

L'Emir du Qatar est supporter de Luis Campos

Pour l'instant, les choses avancent bien dans le dossier Luis Campos, mais ce dernier souhaite tout de même que Nasser Al-Khelaifi augmente sa rémunération, tout comme cela a été le cas pour Luis Enrique. Cela bataille donc autour de cette hausse de salaire pour le responsable du mercato, qui a cependant dans sa poche un énorme atout puisque Le Parisien confirme ce samedi que l'Emir du Qatar en personne est un fervent supporter de Luis Campos. « Son travail a tapé dans l’œil de l’actionnaire, le Cheick Tamim Bin Hamad Al-Thani, qui ne manque jamais une occasion de lui apporter son soutien lors de ses visites au Campus ou au Parc des Princes. Un allié de poids à l’heure des négociations pour cette prolongation de deux ans », précise Dominique Sévérac. Avec un talent atout dans les mains, Luis Campos ne devrait donc pas avoir trop de souci concernant sa demande de revalorisation de salaire.

Nasser Al-Khelaifi sait ce que pense le Cheick Tamim Bin Hamad Al-Thani

<Du côté du Qatar, le Cheick Tamim Bin Hamad Al-Thani n'a donc visiblement aucune rancune envers celui qui avait contribué à faire venir Kylian Mbappé de l'AS Monaco, mais n'a pas réussi à éviter un fiasco total avec le départ libre de l'attaquant français. Et même si Luis Campos n'est pas le chouchou de l'ensemble des supporters du PSG, on voit mal Nasser Al-Khelaifi se mettre en travers de l'Emir et refuser de prolonger le contrat de son conseiller portugais. Tout devrait donc se formalise rapidement, Luis Enrique et Luis Campos ayant déjà bien avancé sur le mercato d'hiver.