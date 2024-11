PSG ‍: Luis Enrique s'oppose au départ de Luis Campos

Dans : PSG.

Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en juin 2027 et maintenant, la question est de savoir s’il sera imité par Luis Campos. L’entraîneur espagnol a en tout cas été très cash sur l’avenir du conseiller sportif parisien.

Depuis plus d’un an, Luis Enrique et Luis Campos forment un binôme complémentaire au Paris Saint-Germain. Cela faisait longtemps qu’un duo n’avait pas fonctionné de la sorte dans la capitale, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a rapidement bouclé la prolongation de son entraîneur jusqu’en 2027 et désormais, il souhaite en faire de même avec Luis Campos. Mais comme indiqué ces derniers jours, l’accord est loin d’être trouvé pour la prolongation du conseiller sportif portugais dans la capitale française. Un coup dur pour Luis Enrique, qui souhaite ardemment voir l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco prolonger lui aussi l’aventure au Paris SG.

Luis Enrique veut continuer avec Luis Campos

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le déplacement à Lens, Luis Enrique a pris position dans le dossier de l’avenir de Luis Campos. « On a un contact quotidien, si on ne se voit pas physiquement, on est en contact au téléphone. J'ai commencé ce poste en discutant avec lui. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais j'aimerais que ce futur s'écrive avec Luis Campos et toute son équipe » a clairement fait savoir Luis Enrique, qui n’ira pas jusqu’à mettre son avenir dans la balance pour obtenir la prolongation de Luis Campos, mais qui voit clairement l’avenir avec le dirigeant portugais.

Il faut dire que ces derniers mois, les deux homme sont en symbiose totale, notamment en ce qui concerne la construction de l’effectif. L’été dernier, Luis Campos s’est par exemple plié aux exigences de son entraîneur, notamment lorsque ce dernier a refusé la signature de Victor Osimhen malgré un accord salarial entre l'attaquant de Naples et Luis Campos. Une complémentarité que l’ancien coach du Barça espère conserver longtemps au Paris SG.