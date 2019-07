PSG : L'aveu de Griezmann sur le transfert de Neymar au Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si le PSG craint assez logiquement un transfert de Neymar, le FC Barcelone est en position de force.

Pas forcément suffisamment solide financièrement pour s’offrir cash la superstar brésilienne, le club catalan fait patienter tout le monde pour pourrir la situation. Aucune offre n’a été effectuée. Il faut dire que, au niveau offensif, le champion d’Espagne est plutôt servi avec le renfort d’Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético Madrid. Pas d’urgence donc à recruter et on ne peut pas dire que Neymar soit ardemment courtisé non plus dans le secret du vestiaire. C’est ce qu’a confié l’attaquant français, pour qui le recrutement d’un tel joueur serait fantastique, même si ce n’est clairement pas une obsession au sein du groupe.

« Il faut d’abord que ce soit fait, car c’est un transfert difficile. Mais c’est un superbe joueur. Il a eu deux grosses blessures, mais il évolue à un niveau incroyable. Nous avons aussi Dembélé, Coutinho et Malcom qui sont aussi des joueurs importants pour nous et nous espérons réussir de grandes choses avec eux. Nous n’avons pas parlé d’un retour de Neymar dans le vestiaire », a prévenu le champion du monde français pour Sky Sports. Une manière de faire comprendre que le FC Barcelone entend bien tout casser cette saison, et se prépare à l’heure actuelle à le faire sans Neymar.