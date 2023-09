PSG ‍: L'annonce déchirante pour Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mis au placard par le Paris Saint-Germain, et même exclu de la liste transmise par le club de la capitale à l'UEFA pour la Ligue des champions, Marco Verratti va s'engager très rapidement avec Al-Arabi au Qatar.

Un peu plus de onze ans après avoir signé au PSG en provenance de Pescara, c’est désormais en passe d’être officialisé, Marco Verratti ne portera plus jamais le maillot du club de la capitale. Luis Enrique avait prévenu le milieu de terrain italien, il y a quelques semaines, qu’il ne comptait pas sur lui cette saison et que Petit Hibou devait se trouver un nouveau club. Faute d’une offre suffisante venue d’Europe, les pistes se sont rapidement limitées à l’Arabie Saoudite et au Qatar, et c’est finalement vers Doha que l’international italien va continuer sa carrière.

Verratti avait prolongé jusqu'en 2026

A 30 ans, et malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 signée en décembre dernier, Marco Verratti ne collait plus avec le nouveau projet initié au Paris Saint-Germain par Nasser Al-Khelaifi. Et ce mercredi, la décision prise par les champions de France de ne pas inclure le joueur italien dans la liste pour la Ligue des champions a été le point final de ce dossier. Car Verratti aurait déjà quitté Paris pour rejoindre son futur club.

Verratti et Ekitike privés d'Europe, le PSG se fâche ! https://t.co/46J53h3fPN — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2023

Fabrice Hawkins révèle que non seulement Marco Verratti a fini par accepter l’idée de quitter Paris pour le Qatar, mais qu’en plus, il se pourrait bien que le milieu de terrain soit déjà actuellement à Doha pour finaliser les détails de son contrat. Pour le PSG, l’opération financière est bonne, puisque le club d’Al-Arabi va débourser 50 millions d’euros afin de s’offrir le joueur parisien. Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, c’est un sentiment très mitigé qui accompagne le départ d’un footballeur capable du meilleur quand il était en forme, et du moins bon quand il se perdait dans une attitude véhémente et des polémiques sur son mode de vie jugé parfois incompatible avec la vie de joueur professionnel. Sur les réseaux sociaux, certains sont même carrément remontés contre les dirigeants accusés de laisser partir un joueur capable de renforcer l'effectif de Luis Enrique. Mais visiblement, Nasser Al-Khelaifi n'a pas le même avis.