Neymar en crise ? Le PSG évite le pire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos de Neymar dans un documentaire ont fait du bruit au Brésil et en France, la star du Paris Saint-Germain évoquant son spleen de footballeur. Mais de là à envisager le pire.

Auteur d’un vrai bon match avec l’équipe du Brésil, jeudi soir contre l’Uruguay (3-1), Neymar a rassuré les supporters de la Seleçao. Car depuis que la star brésilienne a annoncé qu’il envisageait de stopper sa carrière internationale après le Mondial au Qatar en raison des critiques incessantes à son encontre, cela sue à grosses gouttes au Brésil. Du côté du Paris Saint-Germain, où on a appris les propos de Neymar en même temps que tout le monde même si Doha savait que DAZN réalisait un documentaire sur son joueur, Leonardo s’est directement entretenu avec son compatriote afin de savoir s’il y avait réellement un risque de le voir quitter le Brésil et le PSG dans un peu plus d’un an. A priori, le directeur sportif a été rassuré par Neymar. Reste désormais à savoir si sportivement l’ancien Barcelonais réussira à faire oublier un début de saison très médiocre, qui ne peut pas uniquement se justifier par un gros coup de déprime.

Neymar va bien, le PSG peut respirer

Interrogé sur le cas Neymar, Djibril Cissé n’a aucun doute sur le fait que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain va retrouver son meilleur niveau et n’est pas à bout de course. « Moi personnellement je ne me suis jamais inquiété pour Neymar, parce qu’on sait qu’à un moment le talent est là. Il faut juste qu’il aille le chercher, qu’il fasse 2-3 efforts dans sa vie personnelle et qu’il se bouge un petit peu plus pour retrouver le Neymar que l’on connaît. Le fait que Lionel Messi arrive au PSG, ça doit le booster, et ça doit le motiver à rehausser le niveau. Mais j’arrive à comprendre qu’on s’inquiète pour lui, mais moi je n’ai aucune inquiétude », a confié l’ancien attaquant de l’équipe de France et de l’Olympique de Marseille.