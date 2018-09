PSG : L'ambition minime de Reims avant d'aller au Parc

Dans : PSG, Ligue 1, Reims.

A l’image des autres promus, le Stade de Reims est loin d’être ridicule en Ligue 1 après six journées.

Les Champenois ont même réussi à faire mordre la poussière à Nice et Lyon, deux équipes solides du championnat. Depuis, cela commence à se compliquer avec deux défaites et deux nuls, et un déplacement à venir à Paris ce mercredi. Pas de quoi rassurer David Guion, qui avoue qu’avec des matchs à venir contre Bordeaux, Nîmes et Angers, il aura forcément un peu la tête ailleurs. S’il ne veut pas zapper une telle rencontre, le turn-over aura bien lieu pour Reims, qui ne croit pas trop en ses chances de prendre des points au Parc.

« Ça fait partie de ces matches événement de la saison. Quand on est en L2, comme la saison dernière et qu’on parle de Ligue 1, c’est à ce genre de rencontres qu’on pense. La priorité c’est d’être nous-mêmes. J’ai envie que les garçons soient dignes dans les efforts et fiers de porter les couleurs du Stade de Reims au Parc. Priorité à Bordeaux ? Ce n’est pas dans notre état d’esprit de galvauder un match. Mais il est normal de faire tourner. Il y a le résultat bien sûr mais je serai surtout attentif aux valeurs affichées par mes joueurs sur le terrain », a livré un David Guion qui souhaite au moins voir ses joueurs afficher un beau visage, et ne pas venir en touristes dans la capitale.