PSG ‍: Kylian Mbappé reçoit une offre d'un de ses ex

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain au plus haut point alors que l’attaquant du PSG sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du mois de janvier, son contrat avec Paris expirant en juin prochain.

L’été dernier, Kylian Mbappé a de nouveau été au centre de toutes les attentions durant la période du mercato. Nasser Al-Khelaïfi a mis un énorme coup de pression à son attaquant en l’envoyant dans le loft afin de le forcer à prolonger ou à partir à l’été 2023 dans le cadre d’un transfert. Kylian Mbappé a pris son mal en patience, il a été privé de la tournée en Asie et de la première journée de Ligue 1… mais il n’a pas pour autant cédé au chantage de sa direction.

En effet, l’ancien Monégasque n’est pas parti et il n’a pas non plus prolongé son contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2024. « KM7 » a en revanche renoncé à certaines de ses primes de fidélité, ce qui est déjà une petite victoire pour le club de la capitale. Il s’agit maintenant de savoir quel sera le choix de Kylian Mbappé pour son avenir : prolonger à Paris ou tenter un nouveau défi, au Real Madrid ou ailleurs. Ces dernières semaines, Liverpool est également cité dans la course à la signature du crack tricolore. Mais il se pourrait que d’autres cadors européens tentent leur chance au vu de la situation contractuelle du joueur.

Thomas Tuchel ironise sur Kylian Mbappé au Bayern

Pourquoi pas le Bayern Munich, dont l’entraîneur Thomas Tuchel a côtoyé Kylian Mbappé au PSG pendant deux ans ? Interrogé à ce sujet sur Canal +, le technicien allemand a tourné sa réponse avec beaucoup d’ironie même si de toute évidence, Thomas Tuchel ne dirait pas non à un joueur de ce calibre. « Ah oui, il doit jouer pour nous, ça c’est clair. Kylian, c’est Kylian. C’est extraordinaire. Il est très intelligent. On a une bonne relation. S’il veut, je vais même le chercher à vélo. Mais je ne pense pas être dans la réalité » s'est amusé Thomas Tuchel, qui a sans doute vrai dans sa réponse. Car on semble davantage se diriger vers un duel entre le PSG et le Real Madrid. Comme c’est le cas tous les ans ou presque…