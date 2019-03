PSG : Kylian Mbappé le cadeau de Dieu au football ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a été clair, Antero Henrique sera toujours le directeur sportif du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Autrement dit, Arsène Wenger ne rejoindra pas le club francilien dans les mois à venir. L’ancien manager d’Arsenal aurait pourtant adoré s’installer dans la capitale et travailler avec Kylian Mbappé. Comme beaucoup d’observateurs, l’Alsacien ne cache pas son admiration pour l’attaquant de 20 ans, aussi bluffant sur un terrain que derrière un micro. Un véritable phénomène qui attise la curiosité du technicien français.

« Dieu nous a envoyé Mbappé pour nous montrer comment jouer, comment se conduire. Il a un mélange de vitesse pure, et de rapidité d'analyse. Et les deux vont très bien ensemble. Sa vitesse d'analyse et sa maturité lors des interviews sont impressionnantes, a encensé Wenger au micro de beIN Sports. Son objectif maintenant c'est de savoir s'il peut encore aller plus haut. Est-ce qu'il est capable de franchir encore un palier ? Est-ce qu'il a les tripes pour aller plus haut ? Mais ce joueur semble avoir des ressources illimitées. » En effet, l'international tricolore a sûrement une marge de progression, et c'est peut-être ça le plus impressionnant...