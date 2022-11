PSG : Kylian Mbappé humilie poliment Messi et Neymar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais les champions de France ont clairement passé une sale soirée à la Juventus. Kylian Mbappé a encore surnagé.

Depuis le début de la saison, et au fil des matchs du Paris Saint-Germain, les fans de Neymar et de Lionel Messi commençaient à faire croire que les deux anciennes stars du Barça éclipsaient Kylian Mbappé. Au point même que certains en étaient presque à regretter que le numéro 7 du PSG ait obtenu de Nasser Al-Khelaifi un contrat historique pour prolonger avec les champions de France. Mais semaine après semaine, et tandis que Neymar et Messi ont connu des hauts et des bas, Kylian Mbappé a fait le boulot sans rechigner, laissant les projecteurs à ses deux coéquipiers, mais répondant toujours présent. On l’a vu contre la Juventus, lorsque Neymar est suspendu, et que Lionel Messi est transparent, Kylian Mbappé est au sommet.

Mbappé ne déçoit jamais au PSG

Dans un Juventus Stadium qui retenait son souffle à chaque fois que l’attaquant français du PSG avait le ballon, et après le supplice qu’a fait subir Kylian Mbappé à Gatti sur le but parisien, le débat sur la hiérarchie des stars est relancé. Pour Benoît Cauet, ancien joueur du PSG et de l’Inter, il n’y a pas photo. « Mbappé, il fait du Mbappé ! Quand on attend qu’il marque, il marque. Lui il ne déçoit jamais. Parce qu’à la fin il est toujours là pour marquer les buts. Il se crée les occasions. On ne peut pas lui reprocher de ne pas essayer. Il fait les appels de balle, c’est lui qui vient chercher le ballon, qui tire au but... On ne peut pas lui dire grand chose. Celui qui dit aujourd’hui que pour Mbappé il y a ça ou ça qui ne va pas... Honnêtement c’est vraiment qu’on lui cherche des poux dans les cheveux ! », explique, dans Le Parisien, Benoît Cauet, qui est fan de Kylian Mbappé et ne le cache pas.

Dans les vestiaires du Juventus Stadium, au moment d'analyser son match, et la baisse de régime de certains joueurs, Lionel Messi par exemple, Kylian Mbappé a voulu donner des circonstances atténuantes à ce dernier en évoquant la proximité avec le Mondial au Qatar. « On ne va pas jouer les hypocrites, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. C'est le trophée d'une vie qui arrive, et on va donner le meilleur de nous-mêmes, mais je pense que les gens ne peuvent pas nous reprocher d'y penser », a fait remarque le champion du monde 2018 après la victoire du PSG dans la capitale du Piémont, qui estime que désormais les internationaux commencent à cogiter sur l'engagement à mettre dans chaque match d'ici l'ouverture de la Coupe du Monde.

Mbappé dépasse Messi dans le livre des records

Et cette puissance de Kylian Mbappé se confirme aussi sur le plan des statistiques. Avec le but marqué contre la Juventus, qui a permis au PSG de mener 1-0, l'ancien Monégasque est entré un peu plus dans l'histoire du football et de la Ligue des champions. « A l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts dans l’histoire de la Ligue des Champions, dépassant Lionel Messi (24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011) », annonce Opta. Les chiffres ne sont que des chiffres, mais il est évident que le footballeur de 23 ans est sur une planète à part avec les Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, mais il semble désormais en mesure de prendre le dessus à mesure que ces trois légendes vieillissent. Au Paris Saint-Germain d'en profiter.